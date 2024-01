Post plant weitere 100 Paketstationen für Linz

Die Österreichische Post nimmt in Linz neue Selbstbedienungs-Geräte in Betrieb. Darunter befindet sich auch der erste Standort in der Anastasius-Grün-Straße 5, an dem eine alte Telefonzelle entfernt und eine neue Post-Station errichtet wurde. Hier können Pakete und eingeschriebene oder großformatige Briefe rund um die Uhr abgeholt werden.

„Der massive Ausbau durch 100 zusätzliche Selbstabholstationen stellt ein wichtiges Service der Post für die Bürger dar. Auch für die Mitarbeiter von Unternehmen kann sich der Arbeitsfluss erleichtern, da Pakete an nähergelegene Stationen abgegeben werden“, sagte Bürgermeister Klaus Luger.

„Als Post wollen wir auch im städtischen Bereich noch näher an unseren Kunden sein – das gelingt uns, indem wir unser Selbstbedienungsnetz massiv verdichten. Mit kompakteren Geräten können wir einzelne Stadtteile und auch größere Wohnanlagen optimal abdecken und die Abholung von Paketen oder die Aufgabe von Retouren rund um die Uhr anbieten“, erklärte der stv. Post-Generaldirektor Walter Oblin.

In der oberösterreichischen Landeshauptstadt gibt es nun 31 Post-Standorte: Acht Filialen, sieben Post Partner und 16 freistehende Post-Stationen. Insgesamt plant das Unternehmen, heuer und 2025 rund 100 zusätzliche Post-Stationen im Raum Linz zu errichten.