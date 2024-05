Präsentation des Altenberger Blackout-Notfallplans

Unlängst fand auf Einladung der Marktgemeinde Altenberg gemeinsam mit dem Zivilschutzverband und Einsatzorganisationen ein Blackout-Informationsabend statt.

Neben dem einladenden Bürgermeister und Zivilschutz-Präsidenten Michael Hammer waren der Militärkommandant von Oberösterreich, Brigadier Dieter Muhr, der stellvertretende Landespolizeidirektor Generalmajor Günther Humer, OÖ-Zivilschutz Geschäftsführer Christian Kloibhofer und der Altenberger Zivilschutzbeauftragte Martin Mayr-Kellerer am Podium. In Altenberg wurde wie in vielen anderen Gemeinden in den vergangenen zwei Jahren ein umfassender „Notfallplan Blackout“ erarbeitet.

Dieser Plan wurde im Rahmen dieser Veranstaltung den 150 anwesenden Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt. „Mit diesem neuen ‚Notfallplan Blackout‘ bereiten wir uns bestmöglich auf das Katastrophenszenario eines großflächigen Stromausfalls vor, damit wir im (hoffentlich nie eintretenden Ernstfall) schnellstmöglich unsere Krisenarbeit aufnehmen können. Der Plan beinhaltet Maßnahmen der Gemeinde, die der Bewältigung eines Blackout-Einsatzes und damit der Vermeidung, Begrenzung bzw. Beseitigung Blackout bedingter Schäden dienen sollen“, so der Bürgermeister. Militärkommandant Muhr und Landespolizeidirektor-Stellvertreter Humer versicherten in ihren Beiträgen, dass sich die staatlichen Institutionen und Einsatzorganisationen für herausfordernde Situationen bestmöglich vorbereiten um Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit zu geben.

Neben der Vorbereitung der Gemeinde und der anderen Institutionen ist aber auch der Selbstschutz und die Eigenvorsorge entscheidend. So wurden im Rahmen der Veranstaltung auch Informationen über Eigenvorsorge und den sicheren Haushalt und Angebot des Zivilschutzes gegeben.

Weiters wurde der Zivilschutzbeauftragte Martin Mayr-Kellerer für seine Verdienste um den Zivilschutz mit der bronzenen Verdienstmedaille des österreichischen Zivilschutzverbandes ausgezeichnet.