Präventionsausbildung startet neu im E-Learning-Format

Zwei Drittel des Masterlehrgangs „Sucht- und Gewaltprävention in pädagogischen Handlungsfeldern“ als Fernstudium möglich

Im Oktober 2023 startet der nächste sechssemestrige Masterlehrgang Sucht- und Gewaltprävention in pädagogischen Handlungsfeldern, der gemeinsam von der Pädagogischen Hochschule (PH) OÖ, dem Institut Suchtprävention der pro mente OÖ, der Fachhochschule OÖ und der Johannes Kepler Universität Linz entwickelt wurde.

Neu ist, dass etwa zwei Drittel der 60 Lehrveranstaltungen als Fernstudium via E-Learning absolviert werden können und in Summe nur acht Tage Anwesenheit – eine Woche und ein verlängertes Wochenende – in Linz nötig sind. Die 50 Vortragenden stammen aus fünf Ländern.

Lesen Sie auch

Vorbereitung auf kritische Situationen

Zielgruppe des innovativen Lehrgangs sind zum einen Mitarbeiter in der institutionalisierten Sucht- bzw. Gewaltprävention und zum anderen Mitarbeiter aus den Bereichen Schule, Soziales, Bildung, Gesundheit, Jugendarbeit, Wirtschaft, Polizei und Bundesheer im gesamten deutschsprachigen Raum.

„Die Ausbildung soll den Pädagogen ermöglichen, nicht nur auf kritische Situationen mit Jugendlichen vorbereitet zu sein. Sondern schon präventive Maßnahmen können helfen, das Gewaltpotenzial in Familien zu reduzieren und ein sicheres Umfeld für unsere Kinder zu schaffen“, betont Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander.

Walter Vogel, Rektor der PH OÖ, hob die hohe Expertise seiner Einrichtung im Bereich pädagogische, medienpädagogische und digitale Bildung hervor, die das E-Learning- Angebot zulässt. „Die rund 25 Teilnehmer pro Kurs erhalten praxisorientierte Aufgabenstellungen, durch die Bündelung des Know-hows in diesem Bereich profitiert auch die Qualitätsentwicklung der professionellen Sucht- und Gewaltprävention in OÖ“, betonte Lehrgangsleiter Rainer Schmidbauer, Leiter Institut Suchprävention.

Die Eckpunkte

Dauer: 6 Semester

ECTS-AP: 120

Abschluss: MA (Master of Arts)

Kosten: 11.500 Euro

Start: Oktober 2023

Format: Kombination aus Präsenz und E-Learning

Voraussetzung: Bachelorstudium (6 Semester) oder 180 ECTS-AP an einer anerkannten Bildungseinrichtung, Schriftliche Anmeldung und Aufnahmegespräch

Infos: ph-ooe.at/mlgsucht