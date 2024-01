Premiere: Neujahrskonzert in der Sporthalle

Mit einer neuen Location gab es beim heurigen Neujahrskonzert der Trachtenmusikkapelle Bad Leonfelden eine besondere Premiere: Die beliebte Veranstaltung fand erstmals in der städtischen Sport- und Veranstaltungshalle statt.

Das Publikum goutierte den Wechsel vom Haus am Ring in die deutlich größere Räumlichkeit und sorgte in dieser mit mehr als 600 Zuhörern für einen vollen Saal. Der Andrang war dabei so groß, dass das ursprüngliche Platzkontingent kurzfristig sogar noch einmal aufgestockt werden musste.

Für dieses Interesse bedankten sich die ausführenden Musiker mit einem abwechslungsreichen Melodienreigen. Die Gesangsolisten Carina Hohner und Alexander Gallee eroberten die Herzen des Publikums im Sturm.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Teresa Haudum. Musikvereinsobmann Wolfgang Hochreiter nützte die Gelegenheit, um sich für die Unterstützung beim Ankauf der neuen Tracht zu bedanken.

Durch die Spendenfreudigkeit der Bevölkerung und zahlreiche Sponsoren konnte ein Großteil der Anschaffungskosten bereits auf die Beine gestellt werden. Endgültig realisiert wird die Spielbekleidung in den kommenden Monaten, im Sommer 2024 soll sie dann bei einer „Nacht der Blasmusik“ offiziell vorgestellt werden.