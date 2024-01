Probeführerscheinbesitzer in St. Florian am Inn gestoppt

Am Silvesterabend wurde ein 22-jähriger Lenker aus dem Bezirk Ried im Innkreis von der Polizei in St. Florian am Inn auf der B149 Subener Straße angehalten, nachdem er mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge unter Missachtung von Verkehrsvorschriften überholt hatte.

Die Ordnungshüter leiteten bei dem jungen Mann, der mit seinem Probeführerschein unterwegs war, eine Verkehrskontrolle ein. Obwohl ein Alkoholtest negativ ausfiel, deuteten andere Anzeichen auf eine Beeinträchtigung hin.

Ein anschließender Urintest auf der Polizeiinspektion bestätigte diese Vermutung, und eine ärztliche Untersuchung führte zu dem Ergebnis, dass der Fahrer nicht fahrtüchtig war.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Da er seinen Führerschein nicht bei sich hatte, konnte die Polizei diesen nicht einziehen, jedoch wurde eine Anzeige gegen ihn erstattet.