Projektarbeit in der Landjugend — Gemeinsam Zukunft gestalten

Ideen sammeln, planen, umsetzen — ein Projekt erfordert viele Arbeitsschritte, welche die Landjugend-Ortsgruppen Oberösterreichs mit viel Motivation und Freude anpacken. Seit jeher hat die Projektarbeit bei der Landjugend eine große Bedeutung, so wird auch im Rahmen der Dachmarke „Tat.Ort Jugend“ jährlich eine Vielzahl an Projekten initiiert.

Der Schwerpunkt „Sport & Gesellschaft“ bildet einen großen und enorm wichtigen Bereich bei der Landjugend. Zu ihm zählt auch die gesamte Projektarbeit, einschließlich der zugehörigen Dachmarke „Tat.Ort Jugend“. In Oberösterreich werden jedes Jahr 30 bis 60 Aktionen auf Ortsgruppenebene, über die Bezirks- bis hin zur Landesebene umgesetzt. Damit die gemeinnützige Projektarbeit der Landjugend auch ausreichend wahrgenommen und auf den ersten Blick als solche erkannt werden kann, wurde im Jahr 2012 „Tat.Ort Jugend“ ins Leben gerufen. Ideen für Landjugend-Projekte, die nicht zum Standard-Programm oder regulärem Brauchtum zählen und kein Aktionismus sind, können als „Tat.Ort Jugend-Projekte“ eingereicht werden.

Und auch diesen Sommer sind wieder viele Projekte unter „Tat.Ort Jugend“ am Laufen. Die Landjugend Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) setzt ein Zeichen für die Zukunft. Bei ihrem Projekt „Midanaund oid werdn – gemeinsam Generationen verbinden“ stehen die drei Schwerpunkte „Pflege“, „Erhaltung regionaler Ressourcen“ und „Generationenverknüpfung“ im Mittelpunkt. Dabei wird eine Projektbroschüre zum Thema „Pflege zuhause – was nun?“ gestaltet sowie ein Benefizkonzert, ein Regionalmarkt, ein Vortrag und eine Blutspendeaktion organisiert.

Auch ein Kinderferienprogramm für Enkelkinder und Großeltern und die Vorstellung von Pflegeberufen in Mittelschulen stehen noch am Plan. Auch im Mühlviertel tut sich etwas: Die Landjugend Gramastetten baute Anfang März gemeinsam mit den Bewohnern vom „ARCUS Sozialwerk“ ein Hochbeet. Dieses wurde anschließend gemeinsam befüllt und bepflanzt. Die Landjugend Pfarrkirchen-Adlwang aus dem Bezirk Steyr-Land legt mit ihrem Projekt „Alles auf Apfel“ das Hauptaugenmerk auf die heimische Obstsorte. Durch die Erstellung eines Buches, die Gestaltung des Sachunterrichtes und einer Ferienpassaktion sollen vor allem Kinder dazu motiviert werden, lokale Produkte mehr zu schätzen.