Promis spielten beim Urfix am Charity-Montag 6.000 Euro ein

Punktgenau zum Start des Urfahraner Frühjahrsmarktes am Samstag, dem 27. April, zeigte sich das Wetter von seiner strahlendsten Seite.

Perfekte Bedingungen für den Jahrmarktauftakt lockten an den ersten drei Tagen bereits mehr als 200.000 Besucherinnen und Besucher auf das Festgelände in Linz.

„Der Charity-Montag war mit 6.000 Euro an Spenden ein besonderer Erfolg. So viele Menschen haben an diesem Tag die Freude, die ihnen der Urfahranermarkt bereitet, mit einer Spende an andere weitergegeben. Ich bedanke mich bei allen, die diesen Tag ermöglicht haben“, zeigt sich Marktreferentin Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer vom Einsatz aller Beteiligten angetan.

LH Stelzer im Dienst der guten Sache

Mit dabei waren: Landeshauptmann Thomas Stelzer mit den LASK-Spielern Andres Andrade und Moses Usor, Bürgermeister Klaus Luger mit Nicolas Schmid und Fabio Strauss von Blau-Weiß Linz, die Sportgrößen Liu Jia und Brian Lebler sowie die Moderatoren und DJ‘s 2:tages:bart und Coverrun.

„Besonders bedanken möchte ich mich auch bei Festwirt Patrick Stützner und bei allen Beschickerinnen und Beschickern, die diese gelungene Premiere des Charity-Tages ermöglicht haben“, so Lang-Mayerhofer. Gesammelt wurde für den Förderverein des Landesschulzentrums für Hör- und Sehbildung Linz.

Am Abend wurde im Festzelt beim großen Lions Charity Konzert, das vom Lions Club Linz Primavera in Zusammenarbeit mit dem Leo Club Linz City organisiert wurde, für den kleinen Julian (2) gesammelt, der ohne Augäpfel zur Welt gekommen ist.