PV-Anlage löste Brand aus

Eine Photovoltaik-Anlage, die zwei Tage zuvor in Betrieb genommen wurde, dürfte die Ursache eines Dachstuhlbrandes bei einem Einfamilienhaus am Samstag in Schalchen (Bez. Braunau) gewesen sein.

Während des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Haus, die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

