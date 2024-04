Ein 46-jähriger ungarischer Staatsbürger aus Linz lenkte am 27. April 2024 gegen 17 Uhr sein Mountainbike in Steyregg. Bei der dortigen Unterführung der B3 geriet er bei der abschüssigen Einfahrt in die Unterführung zu weit nach rechts, touchierte die Tunnelwand und stürzte.

Der Radfahrer trug keinen Helm und verletzte sich dabei schwer. Die Rettung und das Notarztteam versorgten den Mann und lieferten ihn ins Krankenhaus ein.