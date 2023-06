Ein 44-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag in Wernstein (Bezirk Schärding) mit dem Fahrrad in den Inn gestürzt.

Mehrere Anrainer hatten Hilferufe gehört. Ein 59-Jähriger zog mit seinem Kajak den Deutschen aus dem Wasser, andere Helfer wickelten den Verunglückten an Land in Decken. Die Rettung brachte den Mann in das Klinikum Passau.