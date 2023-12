Radfahrer retten leblose Person aus Traun

Am Freitag kam es in Oberösterreich zu einer dramatischen Rettungsaktion. Eine Gruppe von Radfahrern entdeckte gegen 13:15 Uhr eine reglose Person in der Traun und handelte umgehend.

Sie alarmierten die Einsatzkräfte und suchten gleichzeitig nach einem Weg, den Mann aus dem Wasser zu holen. Mit der Unterstützung durch ein Surfbrett gelang es ihnen, den 20-jährigen afghanischen Staatsbürger aus Wels zu erreichen und an Land zu bringen.

Lesen Sie auch

Bei dem Einsatz waren auch Polizeibeamte zur Stelle, die bei der Rettung halfen. Der junge Mann war bei der Bergung nicht ansprechbar.

Ein Notarztteam führte noch am Unfallort lebensrettende Maßnahmen durch und transportierte den Verletzten daraufhin in das Klinikum Wels, wo er weiterhin medizinisch versorgt wird.