Rapair-Café Feldkirchen: Neue Sa(e)iten werden aufgezogen

Das RepairCafé in Feldkirchen an der Donau startet am Mittwoch, 4. September, mit einem neuen Monatsthema in den Herbst: Wie wechselt man eine Gitarrensaite und stimmt das Instrument neu? Profis an der Gitarre zeigen, wie das geht.

Vielleicht wird beim anschließenden gemütlichen Zusammensein ein gemeinsam gesungen und gespielt. Zudem gibt es weiterhin die Möglichkeit, Messer schleifen zu lassen, kleine Geräte oder das eine oder andere Kleidungsstück reparieren zu lassen.

Am 2. Oktober möchte das Nähteam die Pfarre beim Nähen von Sternsingerkleidern unterstützen. Wer mitmachen will, kann auch das Nähen selbst probieren, genügend Nähmaschinen sind vorhanden. Kaffee und Kuchen sind stets dabei und der gemütliche Plausch kommt auch nicht zu kurz.