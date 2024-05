Rasante Fahrt in Linz endet mit Führerscheinentzug

Am Donnerstag ereignete sich ein bemerkenswerter Vorfall in Linz. Im Rahmen einer routinemäßigen Geschwindigkeitskontrolle stellte die Polizei in der Florianer Straße bei der Betriebsabfahrt A1 eine Pkw-Lenkerin fest, die mit erschreckenden 103 km/h durch das Ortsgebiet raste.

Die 43-jährige Linzerin übersah zunächst die deutlich sichtbaren Anhaltezeichen der Polizei und beschleunigte sogar noch weiter, bevor sie eine Vollbremsung direkt vor einem Polizeibeamten einleitete.

Lesen Sie auch

Infolge dieses gefährlichen Manövers wurde ihr der Führerschein vorläufig entzogen und die Weiterfahrt untersagt.