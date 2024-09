Raser mit 158 km/h in Oberösterreich gestoppt

Am Mittwochnachmittag hat die Polizei in St. Georgen bei Obernberg am Inn einen 25-jährigen Deutschen gestoppt, der auf der L1087 mit 158 km/h unterwegs war – deutlich über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

Bei Lasermessungen konnte die Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt und der Fahrer einer umfassenden Kontrolle unterzogen werden.

Lesen Sie auch

Die Polizei entzog ihm vorläufig den Führerschein und unterband die Weiterfahrt. Der Vorfall wird nun von der Behörde in Ried im Innkreis weiter bearbeitet.