Rauferei in Straßenbahn endet im Krankenhaus

Am Samstag gegen 12:30 Uhr kam es in einer Straßenbahn in Leonding zu einem gewalttätigen Zwischenfall, der für einen 24-jährigen Linzer im Krankenhaus endete.

Nach Aussagen von Zeugen begann der Mann aus Linz damit, zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren verbal zu attackieren und bespuckte sie anschließend. Weiterhin entleerte er ein Getränk über den 16-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf.

Lesen Sie auch

Als der Jugendliche sich körperlich zur Wehr setzte und den Angreifer ins Gesicht schlug, wurde dieser so schwer verletzt, dass er nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zu dem Vorfall, der von mehreren Fahrgästen beobachtet wurde, wird es Anzeigen geben.