Recycler bekommen zum Jubiläum Kaffee-Erde

Um den Wertstoff Aluminium möglichst lange im Kreislauf zu halten, hat Nespresso bereits 2009 auf freiwilliger Basis ein Recyclingsystem eingeführt. Nach fünf Jahren gab es 1.370 Sammelstellen, zum 15-jährigen Jubiläum umfasst es nun über 2.100 in ganz Österreich.

Betrug die Recyclingquote ein Jahr nach der Einführung rund sechs Prozent, werden derzeit rund 38 Prozent der gebrauchten Nespresso-Kapseln retourniert. Bis 2025 will man eine Quote von 50 Prozent erreichen.

Mehr als 5 Millionen Kapseln mit Pilotprojekt recycelt

Um diese weiter zu steigern, sucht Nespresso laufend nach neuen Möglichkeiten, um das Recycling gebrauchter Kaffeekapseln für Kunden so einfach wie möglich zu gestalten. Aktuell läuft gemeinsam mit dem Kaffee- und Teeverband sowie der Altstoff Recycling Austria ein Pilotprojekt in Oberösterreich, sowie den Abfallverbänden Krems Land und Schwechat, wo Kaffeeliebhaber seit Oktober 2023 gebrauchte Kaffeekapseln aller Marken und Materialien gemeinsam abgeben können. Dafür stellt Nespresso seine Sammelstellen in den Altstoffsammelzentren auch anderen Anbietern zur Verfügung. Darüber hinaus wurden eigene Sammelstellen in den Billa Plus Filialen in Oberösterreich eingerichtet.

Seit Projektstart wurden bereits 52 Tonnen Kapseln gesammelt, das entspricht mehr als 5 Millionen Kapseln und einer Steigerung der darüber gesammelten Kapselmenge von mehr als 20 Prozent. „Das Projekt in Oberösterreich wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen, daher werden wir es vorerst bis Ende Juni 2024 verlängern. Darüber hinaus evaluieren wir mit unseren Partnern, wie wir dieses Modell ausweiten und dadurch die Kreislaufwirtschaft weiter vorantreiben können“, sagt Marianne Neumüller-Klapper, Operations & Sustainability Director bei Nespresso Österreich.

Kaffee-Erde für Garten- und Zimmerpflanzen

Anlässlich des Recycling-Jubiläums gibt es eine besondere Aktion: Kunden, die ihre gebrauchten Kapseln vom 22. bis 24. April 2024 in einer Nespresso Boutique zurückgeben, erhalten zu ihrem Kaffeeeinkauf einen 5-Liter-Sack Kaffee-Erde – Pop-Up Boutiquen und Einkäufe im Self Service Bereich sind von dieser Aktion ausgenommen.

Die Kaffee-Erde enthält neben anderen wertvollen Inhaltsstoffen Kaffeesud aus den in Österreich im Rahmen des Pilotprojekts recycelten Kaffeekapseln. Kaffee-Erde eignet sich besonders gut für Pflanzen mit erhöhtem Nährstoffbedarf, egal ob diese in der Wohnung oder im Freien stehen.