Rekordjahr für die Steyrer Feuerwehr

Ein Rekordjahr gab es 2023 für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Steyr. Insgesamt waren 690 Einsätze zu leisten — im Schnitt wurde zweimal täglich ausgerückt.

Dabei waren auch einige große Herausforderungen zu bewältigen, dazu gehörten der Einsatz beim verheerenden Felssturz in Unterhimmel am 8. Februar, beim Großbrand im BMW-Werk bei schweißtreibenden Temperaturen jenseits der 35-Grad-Marke, die Wasserförderung beim Baugebrechen an der Anna-Wehr, aber auch die Schneedruckeinsätze am 1. Advent-Wochenende.

Lesen Sie auch

Fast 14.000 Einsatzstunden wurden durch die Florianis erbracht — mit Veranstaltungen, Übungen, Schulungen, Tests und Wartungen waren es insgesamt fast 62.000 Stunden.

Nachwuchs gesichert

15 Jungfeuerwehrmitglieder wurden im Vorjahr neu aufgenommen, sodass die Jugendgruppe mit Jahresende 31 Mädchen und Burschen zählte.