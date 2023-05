Rekordregen im April

Zu nass und zu kalt fiel der April heuer aus. Regional gab es sogar Rekordniederschlagsmengen. Lediglich an sieben Tagen wurden keine Niederschläge verzeichnet.

Durch den Dauerregen kam es zu mehreren Überschwemmungen. Am nassesten war es aber im Salzkammergut. In Seewalchen wurde eine Monatsmenge von 156,4 Millimeter Regen gemessen.

Dies stellt für den April einen Rekord dar. Die höchste Tagesmenge wurde am 19. April mit 27,6 Millimetern gemessen. In St. Wolfgang waren es am 14. April 34 mm, in Mondsee am 15. April 36 mm.

Spitzenreiter ist jedenfalls Altmünster mit 37 mm Niederschlag am 14. April. Zudem gab es heuer das erste Mal seit 15 Jahren keinen Sommertag (25 Grad) im ganzen April.