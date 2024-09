Rekordregen in Oberösterreich: Landeshauptmann rät weiterhin zu Vorsicht

Trotz zarte positiver Signale von Experten - Dank an Einsatzkräfte

Rekordniederschlagsmengen und starke Windböen – auch Oberösterreich wurde von den Unwettern stark getroffen. „Auch bei uns sind punktuell schwere Schäden entstanden, die Einsatzkräfte sind seit Freitag praktisch rund um die Uhr im Einsatz – dafür möchte ich meinen herzlichen Dank aussprechen“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer in einer Aussendung am Sonntag.

„Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, um jenen zu helfen, die vom Unwetter schwer getroffen worden sind. Und auch wenn es von den Expertinnen und Experten derzeit positive Signale gibt, möchte ich betonen: Bitte bleiben Sie auch weiterhin vorsichtig, beachten Sie die Warnungen und vermeiden Sie unnötige Wege“, so der Landeshauptmann weiter.

Lesen Sie auch

Schutzmaßnahmen zahlen sich aus

Seit Freitagmittag steht LH Stelzer in permanentem Austausch mit der Landeswarnzentrale sowie Bezirkshauptleuten und der Feuerwehr. „Wir beobachten die Lage immer ganz genau, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein und rechtzeitig reagieren zu können“, berichtet Stelzer. Derzeit scheint es so, dass Oberösterreich – trotz punktuell schwerer Schäden – mit einem „blauen Auge“ davonkommen kann. „Die Schutzmaßnahmen, die wir nach den verheerenden Hochwassern in den vergangenen Jahren errichtet haben, zahlen sich nun aus“, sagt Stelzer.

Er appelliert an die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, auch weiterhin Vorsicht walten zu lassen: „Laut Expertinnen und Experten bleibt die Lage bis Dienstag kommender Woche angespannt, deshalb: Bitte bleiben Sie wachsam, beachten Sie die Warnungen von Feuerwehr und Exekutive.“