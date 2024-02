Rekruten sprechen ihr Gelöbnis auf die Fahne — Angelobung in Hörsching

Dieser Tage sprachen 220 Rekruten bei starkem Wind und Regen am Fliegerhorst Vogler in Hörsching ihr Gelöbnis auf die Republik Österreich.

Die Grußbotschaft an die jungen Soldaten kam vom Abgeordneten zum Nationalrat Klaus Fürlinger und die Angelobung fand im Beisein des Militärkommandanten von Oberösterreich, Brigadier Dieter Muhr, statt. Brigadier Muhr wandte sich direkt an die Eltern, Verwandte und Freunde der Rekruten mit den Worten: „Sie können stolz sein auf ihre Söhne, Neffen und Freunde!“.

Die jungen Soldaten sind im Jänner in Hörsching eingerückt. Sie werden in den nächsten Monaten ihre militärische Ausbildung fortsetzen und in Oberösterreich ihren Dienst versehen. Nach einem heißen Tee konnten die Rekruten mit ihren Angehörigen nach Hause fahren.