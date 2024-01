Ritter und Märchenprinzen sind auch im heurigen Fasching „in“

Oberösterreicher, die sich verkleidet auf Maskenbällen amüsieren wollen, kommen in der heuer kurzen Faschingszeit nur bedingt auf ihre Kosten. In Linz etwa steht für all jene, die sich als Pilot, Scheich, Freibeuter, Panzerknacker usw. unter das Volk mischen möchten, praktisch nur mehr der Piratenball im Posthof zur Auswahl.

Besser schaut es noch in den ländlichen Regionen aus. „Der Rest spielt sich im privaten Bereich ab, wobei in Vereinen nach der zweijährigen Corona-bedingten Pause vielen die Lust vergangen ist, etwas zur organisieren“, sagt im VOLKSBLATT-Gespräch Berthold Windner vom gleichnamigen Kostümverleih am Linzer Hauptplatz.

Lesen Sie auch

Früher hätten sich im Fasching etwa ganze Banken kostümiert. Das mangelnde Angebot an Maskenbällen, Umzügen und ähnlichen Veranstaltungen habe die Nachfrage nach Kostümen und Verkleidungen generell sinken lassen, so der Firmenchef, der auch in Salzburg einen Kostümverleih betreibt.

Beliebt sind im heurigen Fasching laut dem Schneidermeister und Kostümbildner Klassiker wie Ritter oder Märchenfiguren a lá Märchenprinz oder Fee. Evergreens seien auch die Themen 1920er- oder 1970er-Jahre, für die Windner eine reichhaltige Auswahl an Kostümen anbietet. Der Hollywood-Blockbuster Barbie hat bei den verkleidungswilligen Damen bis jetzt noch nicht eingeschlagen.

Viele lassen sich in Sachen Verkleidung inspirieren

„Zu uns kommen Menschen aller Altersklassen und etwa gleich viele Männer wie Frauen, schauen, was wir anzubieten haben und lassen sich inspirieren“, erzählt der Experte. Viele würden einen Wunsch äußern, woraufhin man gemeinsam die optimale Verkleidung aussuche. Nur ein Teil suche ein ganz bestimmtes Kostüm. Pro Stück müssen Kunden zwischen 30 und 50 Euro inklusive Reinigung bezahlen.

Er selbst sei nicht der Typ für ein Superhelden-Kostüm. „Ich bevorzuge ,Superman mit Engelsflügel’, denn mir geht es bei der Verkleidung um den Humor“, betont Windner.

Von Heinz Wernitznig