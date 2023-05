Drei Unbekannte schlugen am Donnerstag kurz vor Mitternacht auf einem Gehsteig am Stadtplatz in Rohrbach einen 26-jährigen Mühlviertler zusammen.

Ein Augenzeuge hatte laut Polizei die Tat beobachtet. Der 26-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Rohrbach gebracht. Eine Fahndung nach den Tätern im Nahbereich verlief negativ.