Rotes Kreuz gestaltet Projekttag „Hospiz macht Schule“

Eine Klasse des BORG Perg machte in diesem Jahr schon sehr positive Erfahrungen damit

Über Themen wie Krankheit, Sterben, Tod, Abschied nehmen oder Trauer wird nur selten offen gesprochen. Um diese aber aus der Tabuzone zu holen, bietet das Rote Kreuz im Bezirk Perg gemeinsam mit dem Landesverband Hospiz OÖ einen Projekttag unter dem Titel „Hospiz macht Schule“ an, um Kindern und Jugendlichen einen persönlichen Umgang damit zu lernen.

An diesem Tag beschäftigen sich die Schüler altersgerecht damit, dass der Tod zum Leben gehört und wie jeder von ihnen trauernden Menschen hilfreich begegnen kann. In der Selbsterfahrung erwerben sie Möglichkeiten, wie sie eigene schmerzvolle Erlebnisse von Abschied und Trauer gut bewältigen können. Neben Workshops werden die Inhalte auch bei einem themenbezogenen Lehrausgang vermittelt.

Ein solcher Projekttag informiert darüber hinaus über die Angebote des Roten Kreuzes im Bereich Palliative Care und Mobiles Hospiz. Außerdem erarbeiten eine speziell ausgebildete Hospizmitarbeiterin des Roten Kreuzes sowie ihre Kolleginnen des Projektteams „Hospiz macht Schule“ gemeinsam mit ihnen die Begriffe Hospiz und hospizliche Haltung.

BORG Perg nutzt kostenloses Angebot

Ein solcher Projekttag von „Hospiz macht Schule“ ist für Schulklassen ab der 3. Klasse Volksschule kostenlos buchbar und wird von den speziell ausgebildeten Mitarbeitern entsprechend altersgerecht gestaltet.

Im Frühling machte beispielsweise eine Klasse des BORG Perg von diesem Angebot Gebrauch und erlebte einen besonderen Tag. Im Rahmen des Workshops wurde auch das Bestattungsunternehmen Knoll in Perg besucht.

Neben der Besichtigung der Aufbahrungshalle gab Herr Knoll dabei in sehr einfühlsamer Weise Einblicke in die Traditionen und Gebräuche der Abschiedsrituale, Arten von Bestattungen sowie Gestaltung der Trauerdrucke und der bleibenden Andenken an die Verstorbenen.

„Wir möchten die Lehrkräfte dazu ermutigen, ihren Schülerinnen und Schülern die Chance zu geben, ihr Bewusstsein für das Thema Hospiz zu schärfen und den Themen Tod und Trauer Raum zu geben“, ergänzt die Hospizkoordinatorin des Roten Kreuzes im Bezirk Perg Adelheid Schützeneder.