Rotes Kreuz Ried: Ehrenmitgliedschaft für Franz Pumberger und Josef Wambacher

Franz Pumberger und Josef Wambacher wurde kürzlich die Ehrenmitgliedschaft des OÖ. Roten Kreuzes verliehen. Die Überreichung der Ehrenurkunden erfolgte durch Präsident Walter Aichinger und Landesgeschäftsleiter Erich Haneschläger.

„Wir möchten uns bei Josef und Franz für ihre jahrelange herausragende Arbeit im Zeichen des Roten Kreuzes bedanken. Wir freuen uns, sie als Ehrenmitglieder in der Rotkreuz-Familie willkommen zu heißen“, so Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger. Pumberger war 15 Jahre lang als Bezirksstellenleiter in Ried aktiv.

Der Neubau der Bezirksstelle und die Erweiterung der Ortsstelle Ried waren die wohl größten Projekte, die in dieser Zeit ermöglicht wurden. Zusätzlich führte er in seiner Amtszeit zahlreiche neue Dienstleistungen und Projekte ein.

Wambacher wirkte 15 Jahre als Ortsstellenleiter in Mettmach und als Bezirksstellenleiter-Stellvertreter, wo er Hauptaugenmerk auf die Jugendarbeit setzte – denn: „Die Jugend ist die Zukunft!“ Beide sind weiterhin freiwillig im Roten Kreuz bei Essen auf Rädern aktiv. „Ich möchte mich bei Franz und Josef für ihre Verdienste um das Rote Kreuz persönlich bedanken. Sie haben das Fundament des Roten Kreuzes für das Jetzt und eine erfolgreiche Zukunft gebaut“, so Bezirksgeschäftsleiter Christian Dobler-Strehle.