Der Kapitän eines Frachtschiffes hat Montagnachmittag in Linz Alarm geschlagen, weil er in Höhe der Nibelungenbrücke eine Person im nur zehn Grad kalten Wasser treibend sah.

Ein Polizeiboot entdeckte wenig später ein gekentertes Ruderboot, an das sich ein Mann klammerte.

Lesen Sie auch

Der unterkühlte 63-Jähriger wurde an Bord gezogen. Er gab an, er wollte einem Frachter ausweichen, sei aber mit dem Ruder an der Außenbordwand des Frachters angekommen, berichtete die Polizei.