Rückgang bei Drogendelikten im Straßenverkehr

Erstmals seit 2016 kam es im Vorjahr in OÖ zu einem Rückgang der Suchtgiftdelikte im Straßenverkehr. Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner führt dies auf verstärkte Kontrollen zurück. Seit 2017 sind sogenannte Drogenvortestgeräte im Einsatz, mittlerweile ist jeder Bezirk mit einem derartigen Gerät ausgestattet.

2022 wurde das bisherige „all time high“ erreicht, indem 1.800 Drogenlenker auf den oö. Straßen aus dem Verkehr gezogen wurden. Das entspricht im Durchschnitt rund fünf Drogenlenker pro Tag. Im Vorjahr waren es 1.524 Lenkerinnen und Lenker.

„Es ist einerseits erfreulich, dass die Maßnahmen, die wir setzen, Wirkung zeigen. Anderseits ist es aber besorgniserregend, dass jeden Tag mehr als vier Lenker bzw. Lenkerinnen unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen werden“, sagt Steinkellner.

Die Kontrollen werden weitergeführt. Die Botschaft, dass Drogen kein Lifestyle-Accessoire, sondern eine Bedrohung für die Sicherheit seien, solle ankommen.

Die meisten Drogendelikte am Steuer gab es 2023 im Bezirk Linz-Land (270), gefolgt von Vöcklabruck (245) und Braunau (127).

Abzuwarten bleibe, welche Auswirkungen die Drogen-Legalisierungen in den Nachbarländern Tschechien und Deutschland auf den heimischen Straßenverkehr in den Grenzregionen etwa im Innviertel mit sich brächten.

Auch weniger Fälle, von Alkohol am Steuer

2023 wurden 4.731 Fälle von Alkohol am Steuer registriert. Diese teilen sich auf in 1.391 Alkoholanzeigen ab 0,5 Promille und 3.340 Alkoholanzeigen ab 0,8 Promille. Im Jahr davor gab es um 548 Anzeigen mehr, also insgesamt 5.279 Alkoholanzeigen. Mittlerweile kommen auf drei detektierte Alkohollenker etwa ein erwischter Drogenlenker.