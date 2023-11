S10-Weiterbau: Die Bagger rollen!

Freudentag für die Stau geplagten Bewohner von Rainbach. Am Freitagvormittag erfolgte der Spatenstich für den Weiterbau der Mühlviertler Schnellstraße S10 von Freistadt Nord Richtung Staatsgrenze nach Tschechien.

Damit beginnen die Arbeiten an der Umfahrung von Rainbach, die laut Asfinag Mitte 2027 für den Verkehr freigegeben und für die Anrainer eine deutliche Verkehrsentlastung und mehr Lebensqualität bringen wird.

„Unsere Region rückt damit näher an das restliche Europa heran und mit dem Lückenschluss wird zusammenwachsen, was zusammengehört“, sagte die Freistädter NR-Abg. Johanna Jachs (ÖVP) in Vertretung von Landeshauptmann Thomas Stelzer.