Sanitätshilfe-Bewerb: Sattledt und Gallneukirchen hatten Nase vorne

16 Teams bewiesen am Samstag in Pregarten ihre Kompetenzen

16 Rettungssanitäter-Teams aus Oberösterreich bewiesen ihre Kompetenzen beim Sanitätshilfe-Bewerb am 14. September in Pregarten (Bezirk Freistadt). In der Bronze-Wertung überzeugte das Team Sattledt 2. Platz eins in der Kategorie Silber holten die Retter der Gruppe Gallneukirchen 1 und den Einzelbewerb (Gold-Wertung) gewann Simon Riffert aus Altheim, Bezirksstelle Braunau.

Wenn jede Minute zählt, ist auf sie Verlass. Das bewiesen jene Rotkreuz-Sanitäter, die beim Sanitätshilfe-Bewerb in Pregarten teilnahmen. Neben theoretischem Wissen stellten die Teilnehmer ihr praktisches Können an mehreren Stationen zur Schau.

Sie mussten beispielsweise mehrere Kinder nach einem Unfall aufgrund eines defekten Karussells schnellstmöglich versorgen, einen Bewohner des Altenheims nach einem Herzinfarkt reanimieren und Feuerwehrkollegen mit Rauchgasvergiftung und Dehydrierung zu Hilfe kommen.

Eine Person mit Abschürfungen und Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma nach einem E-Scooter-Unfall und die Versorgung eines Mädchens mit allergischem Schocks nach einem Insektenstich inklusive psychologischer Betreuung der Mutter standen ebenso am Plan. Besonderes Augenmerk wurde bei allen Stationen auf die Kommunikation und Abstimmung im Team gelegt.

Für die perfekten Wettbewerbsbedingungen verantwortlich war das engagierte Team rund um die Ortsstelle Pregarten, die Bezirksstelle Freistadt und das Team der Rotkreuz-Akademie.

Bewerb konnte trotz anhaltendem Regen durchgeführt werden

„Trotz des anhaltenden Regens konnten wir den Bewerb durchführen. Alle haben zusammengeholfen und super Leistungen gezeigt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren begeistert“, freuen sich Ernst Pühringer, Ortsstellenleiter in Pregarten und Bezirksgeschäftsleiter Gerald Roth.

Ziel der jährlich stattfindenden Sanitätshilfe-Landesbewerbe ist, einen fairen Wettbewerb abzuhalten und Erfahrungen für zukünftige praktische Einsätze zu sammeln.

Für einen ganz besonderen Moment bei der Schlussveranstaltung sorgte die Ehrung von Heinrich Kliemstein. Der Mitarbeiter des Rotkreuz-Landesverbands Oberösterreich kümmert sich seit Beginn der Bewerbe für die korrekte Auswertung der Ergebnisse.

69 Bewerbe in 30 Jahren waren es bis dato. Vollkommen überrascht und gerührt nahm Kliemstein eine Rotkreuz-Torte und „seine“ ganz eigene Startnummer 1 entgegen, die ihm als Dank und Anerkennung überreicht wurde.