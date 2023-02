Sauberkeit und Ordnung sollen Sicherheit in Linz verbessern

Mit mehr Ordnung und Sauberkeit will die Linzer Volkspartei das Sicherheitsgefühl der Linzer erhöhen und die Attraktivität der südlichen Landstraße steigern.

Neben einer Sauberkeitskampagen, die dieses Frühjahr starten wird, stehen eine Umgestaltung des Volksgartens, die Einführung von Waste Watchern und häufigere Reinigungen im Fokus.

Gemeinsame Regeln für den Volksgarten

Der Linzer Volksgarten, in unmittelbarer Nähe zum Musiktheater, gilt als Brennpunkt. Der Linzer Vize-Bürgermeister Martin Hajart will hier neben Umgestaltungsmaßnahmen mit einem Regelwerk Fortschritte machen, das gemeinsam mit jenen Gruppen erarbeitet wird, die den Park stark nutzen.

„Die Volkshilfe hat mit einem solchen Konzept am OK-Platz gute Ergebnisse erzielt“, so Hajart. Wenn die Reglen und die entsprechenden Konsequenzen gemeinsam mit den Betroffenen entwickelt werden, dann sei auch die Akzeptanz höher, so Hajart weiter.

Als ersten Schritt will er jedoch die Sitzgelegenheiten in unmittelbarer Nähe der Bim-Station „Volksgarten“ verlegen lassen. Diese würden oft von Menschen aus der Drogenszene genutzt und das Sicherheitsgefühl der Öffi-Nutzer beeinträchtigen, erklärt Hajart.

Geht es nach VP-Klubobfrau Elisabeth Manhal, so sollen in Zukunft in Linz, nach Wiener Vorbild, Waste Watcher das Bewusstsein für Verschmutzung erhöhen und wenn nötig auch Strafen aussprechen. Zwar hätte die Linzer Stadtwache diese Befugnis bereits, aufgrund mangelnder personeller Ressourcen, könne diese Aufgaben derzeit aber nicht erfüllt werden. Deshalb fordert Manhal zehn Mitarbeiter, die in Linz als Waste Watcher für Ordnung sorgen.

Fortschritte sollen aber auch direkt mit Reinigungsmaßnahmen erzielt werden. So hätten Geschäftstreibende gefordert, die Landstraße wieder häufiger zu waschen, berichtet Hajart. Künftig soll der Waschwagen deshalb einmal pro Woche, statt derzeit einmal im Monat, kommen.