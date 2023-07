„Schade um jedes kleine Skigebiet“

Zu den prominentesten Fürsprechern der vor dem Aus stehenden, schwer defizitären Kasberglifte, zählt Hans Pum.

Der frühere langjährige ÖSV-Alpindirektor und jetzige Vizepräsident des oö. Skiverbandes zeigt zwar Verständnis dafür, dass der Zuschussbedarf durch das Land OÖ enorm gestiegen ist. Trotzdem bedauert er im Gespräch mit dem VOLKSBLATT, dass das vor allem bei Familien beliebte Skigebiet in der kommenden Saison aller Voraussicht nach nicht mehr aufsperren wird.

Lesen Sie auch

„Der Skisport hat in Österreich eine große wirtschaftliche und touristische Bedeutung, im Ausland werden wir als Skination wahrgenommen“, betont der Experte.

Kleinere Skigebiete wie der Kasberg seien ganz wichtig, damit die Kinder das Skifahren erlernen können, sagt Pum. In Oberösterreich sei man leider nicht in der glücklichen Lage wie in Tirol oder in Salzburg, dass man bis zum nächsten Wintersportort nicht weit fahren müsse.

Norwegen als Vorbild bei Nachwuchsförderung

Vorbild für den oö. Skiverbands-Vizepräsidenten sind in Sachen Nachwuchsförderung die Norweger. Hier verfügen alle Skigebiete nicht nur über Beschneiungs-, sondern auch über Flutlichtanlagen.

Außerdem seien die Lifte länger in Betrieb, womit die Schüler zuerst ihre Hausaufgaben machen und sich anschließend auf die Pisten begeben könnten, um zu trainieren. „Bei uns haben sie für das Skifahren nur eine Stunde Zeit, dann wird der Liftbetrieb eingestellt“, erläutert Pum, der sich im Sinne des Nachwuchses so viele Skigebiete in Oberösterreich wie möglich wünscht.