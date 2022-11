Schaden in sechsstelliger Höhe: Fahndung nach Serieneinbrecher

Kosovare soll über ein Jahr lang in Wohnhäuser in den Bezirken Perg und Urfahr-Umgebung sowie im Großraum Graz eingestiegen sein

Laut den Ermittlern der Landeskriminalämter von Oberösterreich und der Steiermark ist ein Kosovare für mehrere Wohnhauseinbrüche in den beiden Bundesländern verantwortlich.

Weil die Fahndung nach dem Täter bisher erfolglos bleib, sucht die Polizei nun öffentlich via Foto und Namen nach dem Mann.

In der Dämmerung zugeschlagen

Xhevdet Fejzullahi soll mehr als ein Jahr lang in Wohnhäuser in den Bezirken Perg und Urfahr-Umgebung sowie in Graz und der Umgebung der steirischen Landeshauptstadt eingestiegen sein.

Dabei richtete der etwa 40-Jährige einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro an. Bei seinen Coups, die er jeweils in der Dämmerung ausführte, soll er Komplizen gehabt haben.

Weitere Details gibt die Polizei derzeit aus kriminaltaktischen Gründen nicht bekannt. Die Exekutive ersucht allerdings um Hinweise zum Aufenthaltsort des Kosovaren unter der Telefonnummern 059133/60-3333 (LPD Steiermark).