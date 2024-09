Schlägerei vor Lokal in Timelkam: Polizei fahndet nach Tätern

Zu einem Raufhandel kam es am in der Nach auf Sonntag aus bislang unbekannten Gründen vor einem Lokal in Timelkam. Beteiligt waren ein 28-jähriger Georgier aus dem Bezirk Vöcklabruck, ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck und zwei weitere Personen.

Als mehrere Streifen dort eintrafen, konnten zunächst nur der verletzte 28-Jährige sowie eine Zeugin dort vorgefunden werden. Da es von der Auseinandersetzung eine Videoaufzeichnung gibt, konnte zweifelsfrei festgestellt werden, dass drei Personen auf den am Boden liegenden 28-Jährigen eingetreten hatten.

Der unbestimmten Grades Verletzte wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Bei dieser Auseinandersetzung wurden noch zwei weitere unbeteiligte Personen verletzt, die von der Rettung erstversorgt wurden. Eine sofortige Fahndung nach den Tätern verlief vorerst negativ – die Ermittlungen und Einvernahmen dazu laufen.