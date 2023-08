In Linz ist am Donnerstag ein Schlepperfahrzeug mit 20 Personen, darunter neun Kinder, aus dem Verkehr gezogen worden.

Gelenkt wurde der polnische Transporter von einem 33-jährigen Georgier, berichtete die Polizei.

Die Geschleppten kommen aus der Türkei und wurden in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht. Erst am Sonntag war in Linz ein Kleintransporter mit 53 Personen auf der Ladefläche erwischt worden.