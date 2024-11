Schneefahrbahn: Pkw kam ins Schleudern und kollidierte mit Lkw

Ein 35-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr am Freitag gegen 5.50 Uhr mit einem Pkw in Bad Ischl auf der B153 in Fahrtrichtung Steinbach am Attersee.

Auf Höhe Weißenbachtalstraße 6 kam der 35-Jährige aufgrund der Schneefahrbahn ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn, wobei er zu diesem Zeitpunkt eine Geschwindigkeit von 30-40 km/h fuhr.

Er kollidierte in der Folge mit dem ihm entgegenkommendem Lkw, gelenkt von einem 53-jährigen russischen Staatsangehörigen aus dem Bezirk Vöcklabruck.

Der 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen, lehnte eine medizinische Behandlung jedoch ab. An Pkw und Lkw entstand erheblicher Sachschaden. Zudem trat beim Lkw eine erhebliche Menge Öl aus, welches ins Erdreich und in den angrenzenden Bach floss.

Die FF Mitterweißenbach und FF Bad Ischl war mit ca. 20 Mann im Einsatz. Die Abbaggerung des Erdreichs wurde veranlasst.