Schwan auf B137 bei Schärding gerettet

Am Montag kam es zu einer ungewöhnlichen Tierrettung auf der B137 in der Nähe der Innbrücke in Schärding.

Ein Schwan hatte sich auf die stark befahrene Straße verirrt und wirkte sichtlich verletzt. Die Polizei in Schärding wurde gegen 14:40 Uhr alarmiert und konnte das Tier kurz darauf auf einem angrenzenden Parkplatz einfangen.

Ein herbeigerufener Tierarzt der Tiernotversorgungsstelle stellte fest, dass der Schwan unverletzt war. Daraufhin wurde das Tier von den Polizeibeamten am Ufer des Inns in die Freiheit entlassen. Durch das beherzte Eingreifen konnte zum Glück Schlimmeres verhindert werden.