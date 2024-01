Schwerer Busunfall in Unterweitersdorf fordert neun Verletzte

Am Mittwochvormittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Ortszentrum von Unterweitersdorf, bei dem zwei Omnibusse frontal bzw. seitlich kollidierten.

Ein 59-jähriger Busfahrer aus dem Bezirk Freistadt und ein 48-jähriger Linzer waren mit ihren Fahrzeugen in entgegengesetzte Richtungen unterwegs, als es in einer Kurve zum Zusammenstoß kam. An Bord der Busse befanden sich insgesamt 17 Fahrgäste.

Lesen Sie auch

Durch den Unfall wurden zwei Personen schwer und sieben weitere leicht verletzt. Sie mussten in nahegelegene Krankenhäuser transportiert werden. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht geklärt.

Ein Alkoholtest beim 59-jährigen Busfahrer verlief negativ, beim jüngeren Fahrer konnte aufgrund seiner Verletzungen kein Test durchgeführt werden; es wurde jedoch eine Blutentnahme angeordnet. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die B125 war für den Verkehr über vier Stunden lang gesperrt, während die Feuerwehr Unterweitersdorf eine Umleitung einrichtete.