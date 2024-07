Schwerer Fall von Tierquälerei in OÖ: Hinweise erbeten

Am Mittwoch brachte ein 75-jähriger Mann aus dem Bezirk Braunau eine erschütternde Anzeige zur Polizeiinspektion Ostermiething.

Er berichtete, dass ein streunender Kater, der regelmäßig zu seinem Haus kam, schwer misshandelt wurde. Der Kater, der zuvor bis zu dreimal täglich erschien, war seit dem 12. Juli nur noch sporadisch zu sehen.

Nachdem der Mann am 15. Juli Hilfeschreie hörte, fand er den Kater in einem schlechten Zustand unter einem Anhänger in seinem Holzschuppen. Er wies deutliche, wackelige Bewegungsstörungen auf.

Eine nähere Untersuchung zeigte eine schreckliche Wunde im Genitalbereich des Tieres. Ein Tierarzt bestätigte später, dass die Hoden und der Penis des Katers auf unnatürliche Weise entfernt worden waren.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu diesem grausamen Akt und hofft auf Mithilfe, um den oder die Täter zu finden. Informationen können direkt an die Polizeiinspektion Ostermiething unter der Telefonnummer 059133 4211 weitergegeben werden.