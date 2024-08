Schwerer Motorradunfall im Mühlviertel fordert Verletzten

Am Samstagvormittag kam es in Vorderweißenbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung verlor in einer Rechtskurve der L 1490 die Kontrolle über sein Fahrzeug.

In der Ortschaft Stumpten kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 39-jährigen tschechischen Staatsangehörigen gesteuert wurde.

Lesen Sie auch

Der Motorradlenker konnte das Motorrad nicht mehr rechtzeitig stabilisieren und stürzte, woraufhin er frontal gegen den Pkw prallte.

Der 32-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch ein Notarztteam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Linz geflogen. Der Pkw-Lenker erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.