Schwerer Motorradunfall in Linz fordert schwere Verletzungen

Am Samstag ereignete sich in Linz ein schwerer Motorradunfall. Ein 57-jähriger Mann war gegen 12:17 Uhr auf der Unionstraße unterwegs, als er an der Kreuzung zur Landwiedstraße stürzte.

Der Unfall wurde durch eine Fräskante von etwa 4 bis 5 cm Höhe sowie einen hervorstehenden Kanaldeckel, der 8 cm über dem Straßenbelag lag, verursacht. Zeugenaussagen zufolge war keine andere Verkehrsbeteiligung im Spiel.

Der Motorradfahrer prallte während des Sturzes gegen einen stehenden Pkw und wurde zwischen einem Ampel- und einem Laternenmast schwer verletzt.

Er musste nach der Erstversorgung durch einen Notarzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Motorrad entstand erheblicher, am Pkw leichter Sachschaden.