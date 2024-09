Schwerer Verkehrsunfall auf der A1 bei Vorchdorf

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag auf der A1 Westautobahn bei Vorchdorf, Fahrtrichtung Salzburg.

Gegen 2 Uhr waren drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Die Feuerwehr musste die Verletzten aus den stark beschädigten Fahrzeugen befreien und ins Krankenhaus transportieren, eine davon per Rettungshubschrauber.

Vier Feuerwehrmannschaften waren im Einsatz. Die A1 musste in der Folge ab der Ausfahrt Eberstalzell in beide Richtungen gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Die Polizei leitete die Fahrzeuge bei Eberstalzell ab. Unfallursache könnte eine Meldung über einen Geisterfahrer sein, die kurz vor dem Unfall einging. Die Ermittlungen hierzu dauern an.