Schwerer Verkehrsunfall im Bezirk Rohrbach forderte vier Verletzte

Am Samstagvormittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall an der Glotzinger Kreuzung in Oberösterreich.

Ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Rohrbach und sein 27-jähriger Sohn waren gegen 9:40 Uhr auf der Falkenstein Landesstraße unterwegs, als sie beim Überqueren der Kreuzung mit dem Auto eines 62-jährigen Mannes kollidierten, der von Lembach kommend nach links einbiegen wollte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 62-Jährige in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge trugen leichte Verletzungen davon.

Vater und Sohn wurden nach der Erstversorgung am Unfallort zur weiteren Behandlung ins Klinikum Rohrbach gebracht. Die genauen Ursachen des Unfalls sind noch nicht geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.