Schwerer Verkehrsunfall in Linz: Drei Verletzte nach Kollision im Gegenverkehr

Am Sonntagvormittag kam es in der Kremsmünsterer Straße in Linz zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Ein 24-jähriger slowenischer Staatsbürger aus Linz geriet aus bisher ungeklärten Gründen mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und stieß mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen.

Die 60-jährige Lenkerin eines der entgegenkommenden Autos und der 36-jährige Fahrer des anderen beteiligten Fahrzeugs, sowie dessen 10-jähriger Sohn, erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in das Kepler Uniklinikum sowie das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert.