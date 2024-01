Schwerer Verkehrsunfall in OÖ: Auto in Vollbrand, Fahrer schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag wurde die Polizei zu einem dramatischen Verkehrsunfall in Überackern im Bezirk Braunau gerufen. Ein Pkw war auf der Weilhartsstraße von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert, woraufhin das Fahrzeug in Vollbrand geriet.

Der schwer verletzte 56-jährige Lenker des Fahrzeugs, ein Einwohner des Bezirks Braunau, konnte von Ersthelfern und Polizeibeamten der PI Hochburg-Ach aus dem brennenden Wagen gerettet und erstversorgt werden.

Dank des schnellen Eingreifens der Ersthelfer, die mit einem Feuerlöscher den Brand eindämmen konnten, gelang es der Feuerwehr, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.

Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.