Schwerer Verkehrsunfall in OÖ fordert zwei Todesopfer

Am Freitag ereignete sich gegen 12:35 Uhr ein tragischer Verkehrsunfall im Bezirk Ried auf der L508. Ein 64-jähriger Fahrer aus dem Bezirk Ried war involviert in eine Kollision mit einer 82-Jährigen, die zusammen mit einer 79-Jährigen auf einem Güterweg in Lohnsburg unterwegs war.

Beim Einfahren in die Kreuzungsbereich kam es zu dem Unfall. Die 79-jährige Beifahrerin verstarb noch an der Unfallstelle trotz Reanimationsversuchen.

Die 82-jährige Fahrerin erlag später ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus. Der 64-jährige Fahrer wurde ebenfalls verletzt und ins Krankenhaus Ried gebracht.