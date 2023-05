Am Pfingstwochenende war der Traunsee Gastgeber für die Amphibienfahrzeuge aus dem In- und Ausland.

Bei Traumwetter gingen die Schwimmwagen am Samstag in Traunkirchen zu Wasser und bei der öffentlichen Slipanlage in Altmünster wieder an Land.

Lesen Sie auch

Am Sonntag nahmen die mehr als 30 historischen Fahrzeuge die Route per Seeweg von Traunkirchen nach Gmunden in Angriff. Zum Finale am Pfingstmontag verabschiedeten sich die Amphibienfahrzeuge mit einem Freien Schwimmen in Traunkirchen.