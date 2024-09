Sechs Verletzte bei Brand in Asylunterkunft in Schönau

In der Nacht von 9. auf 10. September kam es in Schönau im Mühlkreis (Bezirk Freistadt), zu einem schweren Brand in einer Asylunterkunft.

Gegen 00:53 Uhr ging der Alarm ein, woraufhin insgesamt 13 Feuerwehren der Umgebung sofort zum Einsatz ausrückten. Der ehemalige Gasthof, der als Unterkunft für Asylsuchende genutzt wurde, stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand.

Lesen Sie auch

Die Feuerwehren aus Schönau, Freistadt, Bad Zell, Erdleiten, Gutau, Hagenberg im Mühlkreis, Tragwein, Kaltenberg, Langfirling, Mötlas, Oberndorf, Sankt Leonhard bei Freistadt, Unterweißenbach und Weitersfelden waren bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen.

Trotz des schnellen und groß angelegten Einsatzes konnte das Gebäude nicht gerettet werden und brannte völlig aus. Sechs Personen mussten mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Weitere elf Personen konnten von der Gemeinde versorgt und in einer anderen Unterkunft untergebracht werden.