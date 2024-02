Sekundenschlaf war Auslöser von tödlichem Busunfall

Nach einem tödlichen Busunfall im vergangenen September in Kärnten dürfte nun Sekundenschlaf als Unfallursache feststehen. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt wird den 27 Jahre alten Lenker wegen grob fahrlässiger Tötung anklagen, hieß es am Mittwoch.

Der internationale Reisebus mit 40 Passagieren an Bord war am 19. September auf dem Weg von Berlin über Linz nach Triest, als er in den frühen Morgenstunden im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan bei Micheldorf verunglückte.

Der Flixbus kam von der Friesacher Bundesstraße (B317) ab, kippte über eine Leitschiene und blieb seitlich liegen. Eine 19-jährige Passagierin aus Weibern (Bezirk Grieskirchen) kam dabei ums Leben, rund 20 weitere Insassen aus mehreren Ländern wurden verletzt.

Lange konnte die Unfallursache nicht eruiert werden, weil sich einer der beiden Busfahrer, der zum Unfallzeitpunkt am Steuer saß, in seinen Aussagen widersprochen haben soll. Die im Bus angebrachte Kamera zeigte jedoch, dass der 27-jährige Ukrainer übermüdet gewesen sein muss.

Auf den Bildern sei zu sehen, dass ihm vor dem Unfall bereits die Augen zugefallen sind, wird eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zitiert. Die Strafdrohung für das Delikt der grob fahrlässigen Tötung beträgt bis zu drei Jahre Haft.