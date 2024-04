Selbsthilfegruppen stellen sich im Kepler Uniklinikum vor

Selbsthilfegruppen leisten im oö. Gesundheitssystem einen wertvollen Beitrag in der Begleitung von Patienten mit unterschiedlichsten Erkrankungen oder Beeinträchtigungen und deren Angehörigen.

Sie sind ein Zusammenschluss von Menschen, die von Krankheit, Behinderung, psychischen oder sozialen Problemen betroffen sind und diese gemeinsam bewältigen möchten.

Um einen tieferen Einblick in die Arbeit von Selbsthilfegruppen zu ermöglichen, findet am Dienstag, dem 23. April 2024, von 14 bis 16.30 Uhr die Infoveranstaltung „Tag der Selbsthilfegruppen“ am Kepler Universitätsklinikum in Kooperation mit dem Dachverband der Selbsthilfegruppen OÖ statt.

Dabei stellen sich verschiedene Selbsthilfegruppen wie die SHG MS Gesellschaft, SHG Parkinson etc. vor, die aktuell mit dem als „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ zertifizierten Kepler Universitätsklinikum vernetzt sind.

Vor allem aber soll ein Austausch mit den jeweiligen Selbsthilfegruppen über deren Arbeits-weise und Wirkung ermöglicht werden. Interessierte sind eingeladen, mit Selbsthilfegruppen ins Gespräch zu kommen und möglicherweise sogar eine zu ihnen passende Gruppe zu finden.

Ort: Kepler Universitätsklinikum, Mehrzwecksaal, Med Campus V., Krankenhausstraße 26–30, 4020 Linz