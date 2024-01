Selbsthilfegruppen tragen mit zur Heilung bei

Eine Krebserkrankung ist eine schwere Zäsur im Leben. Neben einer guten medizinischen Betreuung und Therapie spielen viele Faktoren mit, um mit der Erkrankung und den Folgen besser umgehen zu können. Ein wichtiger Faktor dabei sind auch die Selbsthilfegruppen, wo ein Austausch unter Gleichgesinnten stattfindet. Auch Angehörige sind oft gern gesehen.

Das onkologische Leitspital in Linz, das Ordensklinikum, legt großen Wert auf Selbsthilfegruppen, da sie auch einen wichtigen Part bei der Genesung der Patienten innehaben.

Das Spital wurde wegen seines offenen Zugangs von der Selbsthilfe OÖ, dem Dachverband der Selbsthilfegruppen, auch entsprechend als „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ ausgezeichnet.

In nächster Zeit finden im Seminarraum im Gesundheitspark der Barmherzigen Schwester in der Linzer Herrenstraße 54 u. a. Treffen des „Tinnitus Linz-Zentrum“, der „Kehlkopflosen und Halsatmer“ sowie der Gruppe „Darmkrebs/Seltene Tumore der Verdauungsorgane“ statt. Die Themen „Astma & COPD“ sowie „Prostatakrebs“ werden von Selbsthilfegruppen im Ordensklinikum Linz Elisabethinen in der Eisenhandstraße 4-6 betreut. Weitere Informationen unter: www.ordensklinikum.at/selbsthilfe-treffen

Bewegung wirkt wie ein Medikament

Wie wichtig auch während einer Krebserkrankung die Bewegung ist, zeigt ein Vortrag von Physiotherapeut Peter Bergsmann und Onkologen Univ.-Doz. Ansgar Weltermann, Leiter des Tumorzentrums OÖ, am Mittwoch, dem 6. März, um 18 Uhr, im Gesundheitspark Barmherzige Schwestern auf.

Aktuelle Studien belegten, dass regelmäßige Bewegung nicht nur das Wohlbefinden steigere, sondern auch so manche Nebenwirkung der Krebstherapie lindere und das Rückfallrisiko verringere.

Im Anschluss daran stellt Radbegleiterin Michaela Killian das Programm der heurigen Radausflüge vor. Zwischen März und Oktober steht einmal pro Monat eine rund 60 Kilometer lange Tour an. Anmeldung zum Vortrag unter Tel. 0699/81967452.