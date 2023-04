Seltene Käferart in OÖ gefunden

Ein außergewöhnlicher Käferfund glückte dem Zoologen Erich Weigand im Weltnaturerbe Buchenwald des Nationalparks Kalkalpen. Mit dem Nachweis des „Rothalsigen Düsterkäfers“ (Phyrganophilus ruficollis) beheimatet das Schutzgebiet nun eine der seltensten Käferarten Europas.

Es handelt sich um eine Urwaldreliktart der Kategorie 1, die in der Flora-Fauna-Habitatrichtlinie der EU unter prioritärem Schutz steht. „Bislang sind für die Ostalpen erst wenige Einzelfunde bestätigt, darunter auch einer vor 119 Jahren in der Gemeinde Ternberg“, so die auf die heimische Käferfauna spezialisierten Biologen Andreas Eckelt, Gregor Degaspari und Heinz Mitter.

Der letzte Fund in Österreich (Tirol) liegt mehr als 40 Jahre zurück. Bei den aktuellen Fotos handelt es sich um die ersten digitalen Ablichtungen dieser seltenen Art.

Die Forscher konnten den Käfer zudem an zwei weiteren Stellen im Bodinggraben mit 32 Individuen sichten und damit die erste größere Population in den Ostalpen bestätigten.